ПриватБанк еще не принял окончательного решения относительно штрафа ЦБ Кипра

Об этом говорится в официальном заявлении банка в ответ на решение Центрального банка Кипра наложить штраф на филиал украинского банка в размере 1,3 млн евро.

ПриватБанк со ссылкой на слова главы банковского надзора ЦБ Кипра Янгос Деметриу заявляет, что Центральный банк Республики Кипр в ходе проверки работы филиала ПриватБанка не обнаружил каких либо фактов нарушения законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В частности, г-н Деметриу отметил, что решение о наложении штрафа связано с недочетами в процедурах. Проведенная в мае 2015 года проверка ЦБ Кипра не выявила каких-то конкретных фактов отмывания средств в Кипрском филиале. КФ принял во внимание и учел в своей работе замечания регулятора, изложенные в справке по проверке. При этом, по словам представителей банка, в ходе проведения инспекции филиала, которая по времени совпала с плановой проверкой со стороны украинского регулятора, две команды проверяющих физически не успевали ознакомиться в полной мере с одними и теми же пакетами документов.

Кипрский филиал ПриватБанка продолжает сотрудничество с ЦБ Кипра над совершенствованием системы внутреннего контроля но еще не принял окончательного решения по намерениям оспорить наложенный в его отношении штраф или договорится об увеличении 15% скидки предусмотренной решением, при уплате ранее указанного срока.