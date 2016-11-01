Гонтарева объяснила, почему хранит депозит в долларах и рассказала о недавней покупке недвижимости

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева хранит свои депозиты в иностранной валюте, которую получила от продажи своей доли в компании ICU Holdings Limited.

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«Мне задают вопрос - почему мои депозиты в иностранной валюте? Ответ очень простой - я получила эти деньги в валюте от продажи своей доли в компании ICU Holdings Limited (нерезидент) и хранила их на счетах в государственном банке, поскольку считаю недопустимым для председателя Национального банка заниматься процентным арбитражем. Поэтому хранила деньги в той валюте, в которой их получила», - говорится в комментарии Гонтаревой, размещенном на странице НБУ в сети Facebook.

Глава НБУ отметила, что значительную часть этих средств она уже использовала в текущем году для уплаты налогов и покупки имущества.

«Сообщаю: моя семья летом 2016 приобрела новый дом за 12,65 млн грн, новую машину за 1,3 млн грн и офисное помещение за 1,5 млн грн. Все эти данные будут внесены мной в декларацию за 2016 год», - сообщила она.

Кроме того, Гонтарева подчеркнула, что ее семья хранит свои сбережения в гривне.

«Стратегия моего сына держать диверсифицированный портфель депозитов свидетельствует о том, что я не делюсь с членами своей семьи банковской тайной и не раскрываю им финансовое состояние банков в Украине», - написала она.

Как сообщал УНИАН, согласно декларации, на счету Гонтаревой в ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" лежит 1,831 млн долл., а еще 61,9 тыс. грн - в "Ощадбанке".