Депутаты сделали первый шаг к отмене пенсионного сбора с покупки валюты

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет уплату пенсионного сбора с покупки наличной валюты физическими лицами.

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За принятие соответствующего законопроекта №4741 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно содействия детенизации валютообменных операций» за основу проголосовали 247 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Народный депутат Виктор Галасюк, докладывая по законопроекту, отметил, что данный документ направлен на детенизацию рынка валютообменных операций. «Сегодня существует 2%-ный сбор с валютообменных операций, который не приносит, по сути, средств в государственный бюджет, но вместе с тем обуславливает существование нелегальных валютообменных пунктов. Люди, чтобы сэкономить, идут и совершают эти операции на улице, где они не защищены. От этого теряют и люди, и государство», - сказал Галасюк.

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Согласно пояснительной записке, в случае принятия законопроекта его нормы заработают с 1 января 2017 года.

Как сообщал УНИАН, обязательный пенсионный сбор по операциям покупки валюты в наличной и безналичной форме по ставке 0,5% был введен для юридических и физических лиц в 2014 году Законом Украины «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине».

В начале 2015 года Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы» ставка сбора была повышена до 2%, при этом юридические лица и операции по безналичной покупке валюты были освобождены от уплаты сбора.

По оценкам ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз», существование сбора провоцирует рост теневого валютного рынка, объем которого уже достиг 50%, что создает дополнительное девальвационное давление на гривню и усложняет механизм функционирования официального валютного рынка в стране.