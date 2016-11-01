Гривня опустилась на межбанке до 25,62 за доллар

Во вторник, 1 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,59/25,62 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,24/28,28 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4020/0,4030 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,5848 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 464 сделки на сумму 295,34 млн долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2558.4772 (1 ноября – 2551.5438)

100 EUR – 2820.7211 (1 ноября – 2792.9198)

10 RUR – 4.0481 (1 ноября – 4.0361)