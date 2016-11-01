В Нацбанке подсчитали количество наличных денег в обращении (инфографика)

Сумма наличных средств, находящихся в обращении в Украине, по состоянию на 1 октября 2016 года составляет 312,5 млрд грн, из которых 310,4 млрд грн – банкноты (2,8 млрд штук), а 1,97 млрд грн – монеты (12,5 млрд штук).

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Согласно сообщению Национального банка в социальной сети Facebook, в среднем на одного жителя Украины приходится 65 банкнот и 281 монета.

Больше всего по количеству в обращении находится банкнот номиналом 200 гривен и монет номиналом 10 копеек.

Как сообщал УНИАН, сумма наличных средств, находящихся в обращении в Украине, по состоянию на 1 января 2016 года составляет 308,3 млрд грн, из которых 306,3 млрд грн составляют банкноты (2,8 млрд штук), а 1,9 млрд грн – монеты (12,1 млрд штук).

Объем монетарной базы в Украине в 2015 году вырос на 0,8% – до 336 млрд грн, денежной массы – на 3,4%, до 988,9 млрд грн.