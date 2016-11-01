В Киеве арестовали фигуранта дела о выводе почти миллиарда гривень из банка "Стандарт"

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«Сотрудники СБУ совместно с фискальной службой установили, что чиновник в течение 2013-2015 годов по указанию топ-менеджмента и владельца банка вывел более 900 миллионов гривень вкладчиков. Сделка осуществлялась через кредитование подконтрольных фиктивных коммерческих структур», - говорится в сообщении.

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Бывшему начальнику управления банка объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности других фигурантов дела, причастных к хищению денег банка.

В СБУ также проинформировали, что на сегодня банк находится в стадии ликвидации, поэтому финансовые потери вкладчиков, которые возникли из-за противоправных действий злоумышленников, должен компенсировать Фонд гарантирования вкладов физических лиц.