Розенко спрогнозировал, когда за субсидиями начнет обращаться меньше людей

Об этом в интервью УНИАН рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко.

«Этот год будет пиковым, количество субсидиантов будет максимальным. Хотя загадывать на следующий сезон нельзя, но, безусловно, уже не будут расти такими темпами тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Поэтому количество субсидиантов не будет расти стопроцентно», – сказал Розенко.

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Он также отметил, что правительство впервые за 25 лет будет иметь реальную картину социального состояния общества. «Если не принимать во внимание пенсионную систему, мы будем иметь самую масштабную систему социальной защиты в виде субсидий. По тем семьям, которые подали на субсидию, мы будем иметь полную информацию об их доходах, расходах, стоимости жилищно-коммунальных услуг и тому подобное», - сказал Розенко.

Как сообщал УНИАН, новая политика выплаты субсидий гражданам была введена в Украине в 2014 году наряду с политикой поэтапного повышения тарифов в Украине. Повышение тарифов начало правительство Арсения Яценюка, ставившее перед собой задачу выровнять стоимость энергоносителей для всех потребителей. Первоначально планировалось растянуть повышение тарифов на два года – с 2015 по март 2017 года. Однако в мае 2016 года правительство Владимира Гройсмана приняло решение о выравнивании тарифов и цен на газ для населения, что привело к удорожанию тепла и электроэнергии.

Также ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что расходы государственного бюджета на выплату субсидий для наиболее уязвимых слоев населения составляют порядка 4-6% от общего объема расходных статей.

По словам Розенко, по состоянию на 21 октября 2016 года количество семей, оформивших субсидии, составляло 6,1 млн.