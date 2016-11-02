Нацбанк с сегодняшнего дня упростил валютные операции для страховых компаний

Национальный банк Украины в рамках дебюрократизации валютного регулирования со 2 ноября упрощает использование иностранной валюты в деятельности страховых компаний.

Читайте такжеНБУ отменил регистрацию банками операций клиентов в системе "ВалКли"

Согласно сообщению на сайте НБУ, соответствующие изменения в Положение о применении иностранной валюты в страховой деятельности закреплены постановлением Правления НБУ №398 от 1 ноября, вступающим в силу со 2 ноября 2016 года.

Согласно изменениям, НБУ отменил требование об обязательном предоставлении перевода документов, изложенных на иностранном языке. В дальнейшем такой перевод будет предоставляться только при наличии соответствующей потребности в банке, обеспечивающем контроль за операциями.

Читайте такжеНацбанк по-новому рассчитывает официальный курс гривни

Согласно изменениям, банки смогут проводить валютные операции на основании не только оригиналов документов, но и их копий. И оригиналы, и копии будут приниматься и в бумажной, и в электронной форме. Это позволит ускорить обслуживание клиентов при проведении банками валютных операций, автоматизировать процессы обработки и хранения документов, уменьшить чрезмерную нагрузку на клиентов банков по документальному оформлению валютных операций.

Кроме того, НБУ упростил требования к оформлению копий документов, необходимых для целей валютного контроля в сфере страховой деятельности. До сих пор копии определенных документов обязательно должны были удостоверяться нотариально. Теперь же можно будет принимать и копии таких документов, заверенные непосредственно клиентом банка. Также и переводы документов можно будет свидетельствовать не только нотариально, но и клиентом банка.

«Такой шаг будет способствовать существенному уменьшению административных расходов страховых компаний. Вместо этого они теперь смогут использовать высвободившиеся средства для оживления своей экономической деятельности», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в этом году анонсировал смягчение административных ограничений на валютном рынке, установленных в течение 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты.