МВФ: экономика Украины в этом году вырастет на 1,5%, в следующем – на 2,5%

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины на 2017 год на уровне 2,5% при инфляции год к году в 8,5%.

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Об этом говорится в отчете Фонда по странам Восточной Европы, опубликованном на сайте организации.

Одновременно Фонд сохранил прогноз роста ВВП на 2016 год на уровне 1,5% при инфляции из расчета год к году на уровне 13,5%.

Согласно обнародованным данным, Фонд также прогнозирует рост экспорта Украины в 2017 году не менее 3,6% ВВП при снижении внешнего долга до 136,3% ВВП. Уровень внешнего долга в текущем году прогнозируется в размере 141,3% ВВП.

Как сообщал УНИАН, в начале октября МВФ также сообщил, что сохраняет прогноз роста экономики Украины по итогам 2016 года на уровне 1,5%, но при этом улучшил прогноз инфляции до 13% с 15,1%.

Украина возобновила партнерские отношения с Фондом в сентябре. Поздно вечером 14 сентября Фонд сообщил о завершении второго пересмотра четырехлетней программы сотрудничества с Украиной, одобренной в марте 2015 года, и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 млрд долл. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составит 7,62 млрд долл. при общем объеме кредитования 17,5 млрд долл.

Решение о выделении средств было принято после более чем годичной паузы в отношениях между Украиной и МВФ. В случае, если в ближайшие месяцы украинским властям удастся убедить МВФ в неизменности курса на проведение реформ и продемонстрировать прозрачный бюджетный процесс, конструктивную налоговую реформу, либерализацию валютного регулирования, обсуждение пенсионной реформы, Киев может рассчитывать на четвертый кредитный транш объемом порядка 1,3 млрд долл. до конца текущего года.