Госказначейство назвало лидеров по возмещению НДС

Наибольшие объемы возмещения налога на добавленную стоимость в октябре получили компании «АрселорМиттал Кривой Рог» и Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (Донецкая обл.), говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины.

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Согласно сообщению, «АрселорМиттал Кривой Рог» получил 1,083 млрд грн возмещения, ММК им. Ильича – 831,662 млн грн.

Общий объем возмещения платежей по налогу на добавленную стоимость субъектам предпринимательства в Украине в октябре составил 8,596 млрд грн, что на 7,69% меньше, чем в сентябре.

В региональном разрезе наибольшие объемы возмещения получили Киев (3,020 млрд грн), Днепропетровская область (2,253 млрд грн) и Запорожская область (1,453 млрд грн).

Наименьший объем возмещения получили предприниматели Луганской области – 6,431 млн грн.

Как сообщал УНИАН, общая сумма возмещенного налога на добавленную стоимость (НДС) в сентябре составила 9,313 млрд грн.

В 2015 году объем возмещения НДС составил 68,405 млрд грн.