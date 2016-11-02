Гройсман о подготовке госбюджета-2017: Вышли на финальную стадию

Кабинет министров Украины в рамках работы над проектом государственного бюджета на 2017 год вышел на финальную стадию подготовки документа ко второму чтению в Верховной Раде.

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Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, сегодня, 2 ноября, Минфин должен завершить работу. «Сегодня Минфин финализирует все предложения», - сказал Гройсман, отметив, что все макропоказатели в документе сохранены.

«Дефицит остается на уровне 3%. За счет детенизации экономики и справедливого распределения налогов мы сможем повысить зарплаты в бюджетной сфере. А повышение минимальной зарплаты (до 3200 грн с 1600 грн – УНИАН) с 1 января просчитано и отвечает нашим возможностям», – подчеркнул глава правительства.

Следующим шагом, по словам Гройсмана, является усовершенствование пенсионной системы.

Премьер также напомнил, что с 1 декабря текущего года социальные стандарты будут повышены на 10%. «Мы этим шагом начинаем серьезные меры по поддержке украинских граждан», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил проект госбюджета на 2017 год 15 сентября на внеочередном заседании. Во время его презентации премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что подготовленный бюджет является бюджетом экономического развития. Документ предполагает доходы в сумме 706,269 млрд грн, расходы – 775,265 млрд грн и предельный объем дефицита на уровне 77,547 млрд грн.

Макропоказатели проекта бюджета были утверждены в июне текущего года. Они предусматривают рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга 66,8% ВВП и курс гривни на уровне 27,2 грн за 1 доллар.

В конце сентября Верховная Рада приняла бюджет к рассмотрению и 20 октября приняла бюджет в первом чтении. Одновременно парламентарии подготовили и подали в правительство 1165 поправок к бюджету на общую сумму более 960 млрд грн, однако большинство поправок были отклонены из-за несбалансированности расходов и доходов.