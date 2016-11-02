Госказначейство: с начала года бюджет не выполнен по доходам на 5%

Государственный бюджет Украины в январе-октябре получил 488,403 млрд грн доходов, что на 5,1% меньше бюджетной росписи, говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины.

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При этом в октябре 2016 года в госбюджет поступило 56,03 млрд грн доходов, что на 8,3% больше бюджетной росписи, в том числе в общий фонд поступило 53,33 млрд грн – на 12,6% больше планового показателя.

По данным Госказначества, налоговые поступления в октябре составили 19,755 млрд грн, что на 5,8% меньше бюджетной росписи, в январе-октябре – 218,764 млрд грн, что на 2,6% меньше бюджетной росписи. Таможенные поступления в октябре составили 21,893 млрд грн, что на 19% больше бюджетной росписи, в январе-октябре – 188,779 млрд грн, что на 6,9% больше бюджетной росписи.

Как сообщал УНИАН, невыполнение госбюджета за указанный период может быть связано с задержкой перечисления Национальным банком своей прибыли в размере 38 млрд грн из-за отсутствия кворума в совете НБУ. В октябре НБУ перечислил в государственный бюджет первый транш своей прибыли за 2015 год в размере 10 млрд грн.