В "Укрзализныце" с апреля продолжается технический дефолт - Балчун

Об этом заявил глава "Укрзализныци" Войцех Балчун на заседании правительства, передает корреспондент УНИАН.

При этом, Балчун заявил, что состояние поездов неудовлетворительное.

"Кредитный портфель составляет 43 млрд грн, из них 83% в иностранной валюте. Фактически с апреля продолжается технический дефолт", - говорит Балчун.

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Балчун подчеркнул, что продолжаются принудительные взыскания в связи с долгами "Донецкой железной дороги", контроль на д которой сейчас не осуществляется. Так, со счетов "Укрзализныци" сняли 780 млн в принудительном порядке.

Он также добавил, что сейчас руководство компании ведет переговоры с кредиторами о переводе долга в национальную валюту для сокращения валютных рисков.

Ранее в «Укрзализныци» заявляли, что компания в январе-сентябре 2016 года получила 1,24 млрд грн чистой прибыли по украинским стандартам бухгалтерского учета (УСБУ), говорится в финансовом отчете компании, опубликованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.