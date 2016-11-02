Прибыль крупнейшей китайской интернет-компании упала в 3,5 раза

Чистая прибыль крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba по итогам первого полугодия 2016-2017 финансового года (завершился 30 сентября) сократилась в 3,5 раза в годовом выражении и составила 2,275 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

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Разводненная прибыль, приходящаяся на одну обыкновенную акцию, составила 5,91 юаня, или 0,89 доллара, против 20,81 юаня по итогам аналогичного периода 2015-2016 финансового года. Выручка Alibaba составила 9,9 миллиарда долларов, что на 57% выше показателя за первое полугодие прошлого фингода, передает Прайм.

Чистая прибыль компании во втором квартале фингода уменьшилась в годовом выражении более чем в три раза, до 1,143 миллиарда долларов. Разводненная прибыль, приходящаяся на одну обыкновенную акцию, составила 2,97 юаня, или 0,45 доллара, против 8,87 юаня в аналогичном периоде годом ранее.

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Квартальная выручка в отчетном периоде подскочила на 55%, достигнув 5,1 миллиарда долларов, или 34,2 миллиарда юаней, в то время как аналитики, опрошенные агентством Рейтер, в среднем ожидали показатель на уровне 33,9 миллиарда юаней.

На этом фоне по состоянию на середину дня акции Alibaba на предторгах дорожали на 2,55%.

Alibaba, специализирующаяся на электронной коммерции, была основана Джеком Ма в 1999 году. Ее пользователям доступен сервис, комбинирующий отдельные функции eBay, Amazon и PayPal. Помимо онлайн-ритейла, компания развивает платежную систему Alipay.