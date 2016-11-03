MetaTrader 4 - лучший выбор для работы на финансовом валютном рынке

Торговля на валютном рынке Форекс привлекает своей прибыльностью и прозрачностью. Для достижения успеха трейдеру необходимы аналитические способности, базовые знания об устройстве финансовой системы и желание работать. Кроме этого, современные торговые платформы и, в частности, самая популярная из них - MetaTrader 4, предлагают пройти практическое обучение и узнать обо всех особенностях платформы без риска для собственных сбережений. Вам для этого необходимо всего лишь открыть демонстрационный счет, который предложит тот же функционал, что и реальный. Вы сможете вести анализ в реальном времени, видеть изменение рыночных котировок на графиках, использовать все те же инструменты, что и с реальным аккаунтом.

В демо-счете игроки используют реальную ленту новостей, получают свежую экономическую и политическую информацию, как пример, о предстоящих выборах президента США и о том, что Hillary Clinton win impact on forex. Однако все совершенные ошибки вызывают лишь огорчение, но никак при этом не сказываются на вашем финансовом положении. Конечно, и прибыль снять не удается из-за того, что кошелек виртуальный, но вместо нее вы получаете еще более ценный ресурс – опыт и знания.

Используют демо-счет как начинающие, так и опытные трейдеры. Новички делают с ним первые шаги на валютном рынке, а другие разбираются в том, как работает их торговая стратегия, учатся давать поручения, а также изучают потенциал программного обеспечения, предоставленного брокером.

Достоинства демо-счета

К весомым преимуществам виртуального счета помимо указанных выше возможностей можно отнести следующие факторы:

безопасная проверка теоретических знаний на практике;

разработка и тестирование собственных торговых систем;

выбор наиболее информативных графических моделей, индикаторов;

настройка и тестирование советников.

Также многие брокеры устраивают конкурсы на демонстрационных счетах, где есть возможность получить и реальное денежное вознаграждение. И из-за этого особенно успешные игроки могут тренироваться не только для наработки опыта, но и для пополнения собственного кошелька.

Таким образом, использование демо-счета – это обязательный этап, который должны пройти все новички, желающие добиться успехов на валютном рынке.

Использование демо-счета

Если вы начинаете работу на рынке Форекс, лучше изначально подготовить хорошую торговую стратегию, которую впоследствии можно будет смело применять в реальной торговле. Поэтому использование для этого демонстрационного счета выглядит весьма разумным решением.

Также тренировочный счет можно применять и для определения лучших моментов для продажи актива или его продажи. Такие навыки приходят к игрокам не сразу и большинство из них приобретают их только в результате значительных финансовых потерь. Но избежать этого помогает виртуальный баланс тренировочного счета.

Еще один важный нюанс, который следует учитывать – это правильный переход от виртуальной торговли к реальной. Зачастую добившись определенных успехов на демонстрационном аккаунте, трейдер начинает считать себя профессионалом и оказывается весьма удивлен, когда начинает терпеть убытки в реальной торговле. Причина такого явления хорошо знакома опытным игрокам и заключается она в психологических особенностях работы с реальными и виртуальными деньгами. В первом случае вы испытываете естественные чувства для рискового занятия – волнение, страх, азарт. А когда в распоряжении у вас бесконечный баланс, потеря которого никак не скажется на вашем финансовом положении, можно совершать необдуманные операции, идти ва-банк, или даже забывать о заключенных сделках и возвращаться к ним лишь через какое-то время.

Поэтому специалисты из Admiral Markets рекомендуют после соответствующей практической подготовки на тренировочном счете, уделить некоторое время торговле с центовым счетом, где вы уже будете распоряжаться реальными деньгами, но их сумма не принесет значительного ущерба даже в случае ее потери. При этом удастся испытать на себе весь спектр чувств, которые присутствуют в реальной торговле и зачастую серьезно мешают в достижении успеха.