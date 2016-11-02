В Украине до 2017 года запустят внутригосударственную платежную систему

"До конца 2016 года Украина запустит собственную внутригосударственную платежную систему, которая обеспечит мгновенные денежные переводы по всей стране и позволит 98,5 % населения в два клика совершать весь спектр платежей без банка и с минимальной комиссией", - сообщил он.

По словам Пожарского, система будет 100% легальной, поскольку согласно налогового законодательства, она основана на использовании регистраторов расчетных операций, передает РБК.

"Вторым этапом станет появление электронных денег, эмитентом которых является государственный УкргазБанк, в этом же банке население получит возможность круглосуточно осуществлять платежи в электронных гривнах с реальным обеспечением, делать денежные переводы, участвовать в мобильной коммерции всех операторов, а также в программах лояльности с легальными финансовыми гарантиями", - рассказал он.

По словам Пожарского, е-деньги будут запущены сразу после получения разрешительных документов, которых "Электрум Пеймент Систем" ожидает от НБУ до конца 2016 года.

Напомним, по словам журналиста, экономического эксперта Александра Крамаренко, несколько финансовых компаний, "стоят в очереди" на согласование правил своих собственных платежных систем.

"Например, чуть ли не по полгода и больше ждут решений соответствующего департамента НБУ по поводу согласования правил своих платежных систем ООО "Финансовая Компания Юапей" и ООО "Электрум Пеймент Систем", - написал Крамаренко в своем блоге.

Эксперт также отмечал, что в бизнес вложены "серьезные деньги", на низком старте запуск новых платежных систем. "Если "Юа Пей", судя по опубликованной на ее же сайте информации намерена фокусироваться именно на проведении и приеме внутриукраинских платежей, в том числе в пользу поставщиков коммунальных и других услуг, то "Электрум" намеревается помимо всего перечисленного стать полнофункциональным оператором электронных денег, реализовать электронный кошелек, запустить международные платежи. Судя по недавним публикациям, в "Электрум" уже вложены десятки миллионов гривен, только уставник компании составляет 20 млн грн", - написал Крамаренко.