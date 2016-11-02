Кубив сообщил, как усилить позиции украинского экспорта на мировых рынках

Украина должна диверсифицировать направление экспорта для усиления позиций производителей на мировых рынках, сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter со ссылкой на министра Степана Кубива.

"Диверсификация экспортных возможностей усилит позиции украинского производителя на внешних рынках", - сказал он.

По словам главы Минэкономразвития, создание национальной экспортной стратегии и привлечение инвестиций могут стать базой для экономической стабильности страны.

"Украина должна занять свое уникальное место в мировых цепях добавочной стоимости", - подчеркнул министр.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, экспорт товаров из Украины в январе-августе 2016 года к январю-августу 2015 года снизился на 9% – до 22,719 миллиарда долларов, импорт – на 0,9%, до 24,184 миллиарда долларов.

Объем экспорта товаров в страны ЕС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,4% – до 8,601 миллиарда долларов и составил 37,9% в общем объеме экспорта.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию снизился на 30% – до 2,226 миллиарда долларов.