Кубив сообщил, как усилить позиции украинского экспорта на мировых рынках
Диверсификация экспортных возможностей усилит позиции украинского производителя на внешних рынках.
Украина должна диверсифицировать направление экспорта для усиления позиций производителей на мировых рынках, сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter со ссылкой на министра Степана Кубива.
"Диверсификация экспортных возможностей усилит позиции украинского производителя на внешних рынках", - сказал он.
По словам главы Минэкономразвития, создание национальной экспортной стратегии и привлечение инвестиций могут стать базой для экономической стабильности страны.
"Украина должна занять свое уникальное место в мировых цепях добавочной стоимости", - подчеркнул министр.
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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, экспорт товаров из Украины в январе-августе 2016 года к январю-августу 2015 года снизился на 9% – до 22,719 миллиарда долларов, импорт – на 0,9%, до 24,184 миллиарда долларов.
Объем экспорта товаров в страны ЕС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,4% – до 8,601 миллиарда долларов и составил 37,9% в общем объеме экспорта.
Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию снизился на 30% – до 2,226 миллиарда долларов.