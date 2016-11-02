PayPal не планирует в ближайший год начинать работу в Украине

Согласно сообщению на странице Национального банка Украины в сети Facebook, об этом заявил директор департамента платежных систем и инновационного развития Нацбанка Украины Сергей Шацкий.

"К сожалению, международная система интернет-расчетов PayPal, начало работы которой ожидают большинство украинцев, не имеет планов по работе в Украине в ближайшие 12 месяцев. Но это не единственная подобная система, которая может интересоваться отечественным платежным рынкомˮ, - цитируются в сообщении слова Шацкого.

Он отметил, что одним из приоритетов для НБУ является развитие в Украине Сashless economy и регулятор упорно работает над прогрессом в этом направлении.

"Главное, на чем должны быть сосредоточены сегодня совместные усилия банковской системы, это изменение привычек украинцев, а это возможно, если предлагать интересные инновационные платежные решения и вести постоянную разъяснительную работу о преимуществах безналичных расчетовˮ, - сказал Шацкий.

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По его словам, НБУ имеет возможность внедрять альтернативные инновационные способы и методы расчетов на базе национальной платежной системы "ПРОСТИРˮ, одновременно способствовать развитию платежного рынка и цифровых банковских услуг в Украине.

"Ожидается, что внедрение подобных альтернативных способов безналичных расчетов позволит увеличить долю безналичных транзакций на 10-15% ˮ, - добавил он.

Справка УНИАН. PayPal - международная электронная платежная система, действующая с 1998 года и ставшая наиболее популярной для расчетов в интернете. PayPal используют более 230 млн людей в 190 странах мира. PayPal выступает посредником между продавцом и покупателем, обеспечивая высочайшую надежность оплаты платежными картами VISA, MasterCard, American Express и других платежных систем.