Депутаты-миллионеры не гнушались брать у государства деньги на жилье

В 2015 году 119 народных депутатов, которые задекларировали не менее за миллион гривен денежных активов получали компенсацию на жилье.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

По информации комитета, в десятку самых богатых депутатов, которые получали компенсации на жилье вошли: Вадим Нестеренко, Александр Вилкул, Евгений Геллер, Руслан Демчак, Евгений Мураев, Борислав Розенблат, Геннадий Чекита, Анатолий Денисенко, Александр Пресман, Аркадий Корнацкий.

Некоторые из состоятельных депутатов задекларировали жилье, которое принадлежит им или близким родственникам в киевской пригородной зоне.

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"Например, Евгений Геллер написал, что является собственником дома в почти тысячу квадратных метров в пригороде Киева, в поселке Козин. Отец Руслана Демчака, согласно декларации народного депутата владеет домом 337 кв.м в поселке Крюковщина, которое находится в двух километрах от киевской окружной дороги. К примеру, жена народного депутата Михаила Добкина, согласно его декларации, владеет двумя квартирами в Киеве. Впрочем, депутат также получал компенсацию на жилье", - сообщает комитет.

По мнению Алексея Кошеля, председателя Комитета избирателей Украины, после полноценного старта электронного декларирования вполне очевидно, что нужно пересмотреть систему депутатских компенсации.

"Хотя полностью отказываться от нее тоже не стоит. Поскольку мы точно знаем, что в парламенте есть такие депутаты, для которых эти деньги критически важны", - добавил он.