Гривня за день укрепилась на 7 копеек - до 25,55 за доллар

В среду, 2 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,52/25,55 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3550/28,3830 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4000/0,4020 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,5587 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 426 сделок на сумму 242,82 миллиона долларов.