Фонд гарантирования расширил реестр вкладчиков банка "Михайловский"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц внес в общий реестр вкладчиков банка "Михайловский", которые имеют право на получение гарантированной суммы возмещения, еще 10,6 тысячи человек, сообщила пресс-служба Фонда.

"Реестр дополнен информацией о 10626 вкладчиках на общую сумму почти 100 миллионов гривень. Таким образом, гарантированная сумма к возмещению по этому банку увеличилась с 1,228 миллиарда гривень (по состоянию на 31 октября 2016 года) до 1,327 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о принятом решении об отнесении банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая поздно вечером.

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По информации НБУ, 20 мая, когда глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко покинул должность, банк под прикрытием технического сбоя ограничил доступ куратора НБУ к своей базе данных и провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных с банком компаний, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 миллиард гривень – до 2,6 миллиарда гривень.

Как впоследствии выяснил Фонд, таким образом банк пытался развернуть на балансе вклады связанных финансовых компаний, которые не подпадают под гарантии.

12 августа Национальная полиция сообщила о вручении подозрения и аресте экс-главы правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко, который подозревается в хищении 870 миллионов гривень средств и доведении банка до неплатежеспособности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.