Объем денежных переводов в Украину с начала года составил почти $1,9 миллиарда

Объем поступлений денежных средств в Украину из-за рубежа с использованием систем перевода средств, созданных резидентами и нерезидентами, по предварительным данным, с начала текущего года составил 1,875 миллиарда долларов США (в эквиваленте), из Украины – 268 миллионов долларов.

Согласно сообщению на странице Национального банка Украины в сети Facebook, об этом сообщил директор департамента платежных систем и инновационного развития Нацбанка Украины Сергей Шацкий.

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По его словам, в течение девяти месяцев этого года на территории Украины предоставляли услуги 37 систем перевода средств, из которых 22 системы, созданные резидентами, и 15 систем, созданных нерезидентами.

Он отметил, что согласно предварительным данным, за девять месяцев 2016 количество активных платежных карт в Украине выросло до 31,14 миллиона штук.

Как сообщал УНИАН, объем поступлений денежных средств в Украину из-за рубежа с использованием систем перевода средств, созданных резидентами и нерезидентами, в 2015 году составил 2,526 миллиарда долларов США (в эквиваленте), что ниже на 34,9% показателя за 2014 год.