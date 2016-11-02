Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,55 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2555,8676 (2 ноября – 2558,4772)

100 EUR – 2835,7351 (2 ноября – 2820,7211)

10 RUR – 4,0303 (2 ноября – 4,0481)

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Как сообщал УНИАН, 2 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,52/25,55 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3550/28,3830 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4000/0,4020 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,5587 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 426 сделок на сумму 242,82 миллиона долларов.