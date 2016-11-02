Нацбанк вводит обновленные санкции против России

НБУ обновил порядок применения санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 сентября 2016 года.

Соответствующее постановление №399 было опубликовано на сайте Национального банка Украины.

Постановление разработано с целью продолжения банкам Украины, небанковским учреждениям, национальному оператору почтовой связи реализации механизма применения санкций к лицам, определенных решениями СНБО, введенными в действие соответствующими указами президента.

Также документ разработан с целью предоставления возможности установления банком-эмитентом личности владельца электронного платежного средства для отказа в проведении операций с использованием электронного платежного средства лицу-владельцу к которой были применены санкции.

Кроме того, это решение предоставляет возможность капитализации дочерних банков, зарегистрированных согласно законодательству Украины, подсанкционными банками, для предотвращения выведения с рынка украинских банков, что, в свою очередь, может повлечь дополнительную нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц и бюджет Украины.

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Также постановление разработано с целью запрета украинским банкам переводить средства на счета подсанкционных лиц и на собственные счета украинских банков, открытые в подсанкционных лицах, кроме операций, нацеленных на капитализацию дочерних банков, зарегистрированных согласно законодательству Украины.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина ограничила деятельность ряда российских платежных систем.