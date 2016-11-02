"Ощадбанк" погасил 850 миллионов по кредиту рефинансирования НБУ

Государственный "Ощадбанк" 2 ноября погасил 850 миллионов гривень кредита рефинансирования, выданного Национальным банком Украины, сообщила пресс-служба госбанка.

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По данным банка, в целом с 2015 года "Ощадбанк" вернул НБУ 17,312 миллиарда гривень, что составляет почти 90% общей суммы кредитов рефинансирования.

Справка УНИАН. "Ощадбанк" за 9 месяцев 2016 года получил 410,7 миллиона гривень чистой прибыли против 5,4 миллиарда гривень убытка за аналогичный период 2015 года.

"Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. В 2015 году банк получил 12,3 миллиарда гривень убытка в связи с формированием резервов по активам.