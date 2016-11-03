Миссия МВФ прибудет в Украину 3 ноября - СМИ

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на собеседника в Министерстве финансов.

"Что касается миссии МВФ, то она приезжает в четверг, 3 ноября. Срок пребывания - две недели", - заявил источник.

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Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины на 2017 год на уровне 2,5% при инфляции год к году на 8,5%. В то же время Фонд сохранил прогноз роста ВВП на 2016 год на уровне 1,5% при инфляции из расчета год к году на уровне 13,5%. Уровень внешнего долга в текущем году прогнозируется в размере 141,3% ВВП.

Напомним, Украина возобновила партнерские отношения с Фондом в сентябре. Поздно вечером 14 сентября Фонд сообщил о завершении второго пересмотра четырехлетней программы сотрудничества с Украиной, одобренной в марте 2015 года, и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 млрд долл. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составит 7,62 млрд долл. при общем объеме кредитования 17,5 млрд долл.

Решение о выделении средств было принято после более чем годичной паузы в отношениях между Украиной и МВФ. В случае, если в ближайшие месяцы украинским властям удастся убедить МВФ в неизменности курса на проведение реформ и продемонстрировать прозрачный бюджетный процесс, конструктивную налоговую реформу, либерализацию валютного регулирования, обсуждение пенсионной реформы, Киев может рассчитывать на четвертый кредитный транш объемом порядка 1,3 млрд долл. до конца текущего года.