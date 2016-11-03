ФРС США сохранил базовую ставку на прежнем уровне

Об этом говорится в коммюнике по результатам ноябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), передает РБК.

Как отмечается в решении, в США продолжает укрепляться рынок труда. Показатели безработицы практически не изменились, однако рост занятости был устойчивым. Кроме того, наблюдается усиление роста экономической активности по сравнению со сдержанными темпами в первом полугодии.

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В ФРС также назвали умеренным рост потребительских расходов, а бизнес-инвестиции в основной капитал охарактеризовали как слабые. По итогам сентябрьского заседания ФРС указывало на существенный рост расходов домохозяйств. ​

«Инфляция несколько возросла с начала года, но по-прежнему не превышает долгосрочный целевой показатель в 2%. Это частично отражает произошедшее снижение стоимости энергоносителей и цен на импортируемые товары, не связанные с энергетикой», — говорится в пресс-релизе.

Сохранение ключевой ставки предсказывали многочисленные аналитики. Так, в консенсус-прогнозе Bloomberg все 90 опрошенных экономистов подтвердили соответствующие ожидания.