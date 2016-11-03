НБУ разрешил российским банкам докапитализировать украинских "дочек"

Национальный банк Украины разрешил российским банкам, которые попали в украинский санкционный список, докапитализировать дочерние банки в Украине.

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Об этом говорится в постановлении № 399 «О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 01 октября 2015 года № 654», которым НБУ обновил порядок применения санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 16 сентября 2016 года.

Согласно документу, НБУ запрещает банкам перечислять средства на счета подсанкционных лиц и на открытые в подсканкционных учреждениях собственных счетов украинских банков, за исключением операций с целью докапитализации дочерних банков.

Как отмечает Нацбанк, это позволит предоставить возможность капитализации дочерних банков подсанкционными банками для предотвращения вывода с рынка украинских банков, что, в свою очередь, может оказать дополнительную нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Как сообщал УНИАН, Украина в пакете санкций против Российской Федерации запретила деятельность российских платежных систем на территории Украины. Соответствующий указ, подписанный 17 октября президентом Петром Порошенко, о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 сентября 2016 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» опубликован на сайте президента.