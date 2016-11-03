Аргентина решила отказаться от предложенного Россией кредита в $1,9 миллиарда

Правительство Аргентины откажется от предложенной Россией ссуды в 1,9 миллиарда долларов на строительство гидроэлектростанции, сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство финансов страны.

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Ведомство заявило, что финансовые условия, предложенные Россией, «перестали быть привлекательными с того момента, как Аргентина вышла из дефолта». В министерстве отметили, что рынок кредитования сейчас предлагает более дешевые займы.

Россия в 2015 году предложила Аргентине ссуду на 20 лет под 6,5% годовых на строительство ГЭС «Чиуидо-1» на юго-западе страны после того, как американский суд объявил о техническом дефолте Аргентины по облигациям, сообщает «Дождь».

Позднее страна достигла соглашения с держателями облигаций, и стоимость кредитов для Буэнос-Айреса резко снизилась.

Соглашение о сотрудничестве Россия и Аргентина подписали в 2012 году. В его рамках в Аргентине планировалось развивать газовую промышленность, а также построить ГЭС и атомную электростанцию.