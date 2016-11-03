НБУ предоставил двум банкам рефинансирование на 720 миллионов

Национальный банк Украины предоставил двум банкам рефинансирование на 720,2 млн грн под 16% годовых, сообщается на сайте регулятора.

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«24 октября состоялся очередной тендер по рефинансированию банков, по результатам которого удовлетворены заявки двух банков в общей сумме 720,2 млн грн по процентной ставке в размере 16% годовых», - говорится в сообщении.

При этом НБУ не уточнил, какие именно банки получили средства.

Как сообщал УНИАН, задолженность банков перед Национальным банком Украины по кредитам рефинансирования на сегодняшний день составляет 74 млрд грн.