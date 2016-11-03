Миссия МВФ сегодня начала работу в Украине

Миссия ключевого кредитора Украины – Международного валютного фонда в четверг приступила к работе в Киеве, сообщается на странице Национального банка Украины в сети Facebook.

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«Сегодня в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Руденом», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, сейчас в Нацбанке продолжается плановая встреча миссии с главой НБУ Валерией Гонтаревой и ее заместителями Романом Борисенко, Екатериной Рожковой и Олегом Чурием.

Напомним, ранее датой приезда миссии называли 26 октября, однако затем Фонд изменил планы, руководствуясь внутренними причинами.

Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины на 2017 год на уровне 2,5% при инфляции год к году на 8,5%. В то же время Фонд сохранил прогноз роста ВВП на 2016 год на уровне 1,5% при инфляции из расчета год к году на уровне 13,5%. Уровень внешнего долга в текущем году прогнозируется в размере 141,3% ВВП.

Напомним, Украина возобновила партнерские отношения с Фондом в сентябре. Поздно вечером 14 сентября Фонд сообщил о завершении второго пересмотра четырехлетней программы сотрудничества с Украиной, одобренной в марте 2015 года, и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 млрд долл. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составит 7,62 млрд долл. при общем объеме кредитования 17,5 млрд долл.

Решение о выделении средств было принято после более чем годичной паузы в отношениях между Украиной и МВФ. В случае, если в ближайшие месяцы украинским властям удастся убедить МВФ в неизменности курса на проведение реформ и продемонстрировать прозрачный бюджетный процесс, конструктивную налоговую реформу, либерализацию валютного регулирования, обсуждение пенсионной реформы, Киев может рассчитывать на четвертый кредитный транш объемом порядка 1,3 млрд долл. до конца текущего года.