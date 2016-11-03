Гройсман объяснил, откуда у чиновников миллионы и почему они не в банках

Банковская система Украины демонстрирует надежность, что является положительным сигналом в том числе для украинских граждан, которые могут размещать в банках свои сбережения.

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Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью журналистам, отвечая на вопрос о том, почему множество украинских чиновников, задекларировавших свои доходы, не размещают наличные средства на банковских депозитах.

«Что касается того, где находятся средства… Это был такой общенациональный тренд, когда банковская система была в упадке. Сегодня можем сказать, что в 2016 году банковская система достаточно надежная. Это положительный сигнал», - сказал Гройсман.

Также, по словам премьер-министра, деловое прошлое людей, которые пришли во власть из бизнеса, объясняет их доходы и финансовое состояние и одновременно позволяет им быть финансово независимыми.

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«Не надо всех мазать одной краской. Есть люди, которые пришли во власть, но до этого работали в бизнесе. Понятно, что у них есть определенные доходы, - сказал он. - Я с 1995 года по 2005 год работал в бизнесе и заработал свое состояние. И слава Богу, у меня была возможность стать финансово независимым. И это дает мне возможность быть финансово независимым и далее».

Как сообщал УНИАН, 30 октября в 00:00 завершился первый этап подачи электронных деклараций для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Премьер-министр Владимир Гройсман указал в декларации, что он и его жена в общей сложности располагают $ 1,2 млн и 460 000 евро наличными и коллекцией роскошных часов.

Как писал Reuters, украинцы шокированы декларациями чиновников. Некоторые задекларировали миллионы долларов наличными. Другие заявили, что владеют парками роскошных автомобилей, дорогими швейцарскими часами, ювелирными изделиями с бриллиантами и большими участками земли.