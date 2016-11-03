Порошенко пообещал незамедлительно подписать закон об упрощении экспорта услуг

Президент Украины Петр Порошенко пообещал незамедлительно подписать принятый парламентом сегодня, 3 ноября, закон, предусматривающий упрощение процедуры заключения внешнеэкономических договоров, финансовой отчетности при экспорте услуг, а также отмену валютного контроля для операций по экспорту услуг, что в целом должно способствовать развитию в Украине IT-индустрии и рынка фрилансеров.

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Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на Львовском экономическом форуме.

«Я обязательно подпишу принятый сегодня закон о снятии административных ограничений при экспорте услуг, - сказал Порошенко. - Больше не надо подписывать контракты при экспорте услуг, нанимать переводчиков, подписал электронный инвойс и идет экспорт услуг. Это принципиальная линия, которую демонстрирует наша команда».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно устранения административных барьеров для экспорта услуг)» за основу и в целом 270 голосами «за».

Как отмечается в пояснительной записке к закону, он предлагает отмену обязательного заключения внешнеэкономического договора в письменной форме и дает возможность его заключения в электронной форме путем принятия публичной оферты, обмена электронными сообщениями или путем выставления счета (инвойса). Закон запрещает банкам требовать перевод документов с английского на украинский язык, а счет (инвойс) будет признаваться первичным документом, что должно упростить процедуры ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

По данным Государственной службы статистики, за 2014 год резиденты Украины предоставили услуги нерезидентам на сумму почти 11,5 млрд долл., из которых услуги в сфере телекоммуникаций, компьютерных и информационных услуг составили 1,7 млрд долл., деловые услуги - на 1,25 млрд долл.