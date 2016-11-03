Гройсман убеждает, что повышение "минималки" не приведет к взрыву инфляции и запуску печатного станка

Закладываемый правительством в проект государственного бюджета на 2017 год рост минимальной заработной платы до 3200 грн не приведет к «катастрофическому» росту цен или запуску печатного станка, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе посещения Дарницкого вагоноремонтного завода.

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«Никакого катастрофического роста цен на продукты не будет, не будет печатных станков. Это реальные средства, из реальной экономики, которые будут отданы украинским гражданам, чтобы их труд начал оцениваться объективно. Все будем делать для того, чтобы экономика начала работать», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабмин на своем заседании 26 октября в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год предложил в следующем году в два раза увеличить показатель минимальной зарплаты – до 3200 грн вместо 1600 грн. Таким образом, правительство намерено уравнять показатели минимальной зарплаты с фактическим, а не нормативным прожиточным минимумом. По расчетам Кабмина, минимальную заработную плату в Украине получают примерно 3,7 млн человек.