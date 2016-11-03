Украинцы с января смогут оформлять пенсии в любой точке Украины – Розенко

Украинцы с 1 января 2017 года смогут оформлять пенсии в любой точке Украины без привязки к месту жительства или работы, сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Павла Розенко.

"Мы начинаем этот процесс (реформирования и модернизации Пенсионного фонда - УНИАН) с постепенного перевода всех пенсионных дел в электронный вариант, который даст нам возможность создать единую централизованную систему Пенсионного фонда. И уже с 1 января начнется внедрение абсолютно нового сервиса оформления пенсий для наших граждан - пенсию можно будет оформить в любой точке нашей страны, без привязки к месту проживания или работы, как сейчас", - цитирует Розенко пресс-служба.

Также, по словам Розенко, каждый работающий украинец будет иметь доступ к своему пенсионному делу, где будет отражена информация об накопленные взносы и будущий размер пенсии.

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Как сообщал УНИАН, вице-премьер Розенко призвал правительство и парламент ускорить внедрение накопительной пенсии, в частности, приняв соответствующий законопроект.

Он отметил, что соответствующий законопроект №4608 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования и единых принципов начисления пенсий" уже находится на рассмотрении Верховной Рады.

Документ предусматривает введение обязательной накопительной системы пенсионного обеспечения с 1 июля 2017 года. Все граждане в возрасте до 50 лет будут уплачивать взнос в накопительную систему, и эти деньги нагромаджуватимуться на их персонифицированных счетах.