Действия ГИС в киевском отделении ПриватБанка незаконны - заявление

3 ноября государственным исполнителем Отдела принудительного исполнения решений Главного тер управления в г. Киеве в рамках сводного исполнения исполнительного производства о взыскании с ПриватБанка в пользу крымских вкладчиков Сажневой Н.В. и ООО «Бривер» 7 376 743,31 грн. осуществляются незаконные действия по описи и изъятию денежных средств в кассе пересчёта отделения ПриватБанка, по адресу г. Киев, ул. Хрещатик 46-а. Средства, которые ГИС пытается описать и изъять в кассе пересчёта не принадлежат Банку, а принадлежат его клиентам, что также противоречит нормам ЗУ «Об исполнительном производстве».

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Как сообщили в банке, такие действия ГИС были незаконны, так как исполнительное производство должно быть открыто по местонахождению юридического лица — должника в г. Днепропетровске в Отделе принудительного исполнения решений Главного тер управления Днепропетровской области. Ранее, данное исполнительное производство уже открывалось в г. Киеве и по постановлению начальника Отдела принудительного исполнения г. Киева передавалось в Отдел принудительного исполнения г. Днепропетровска. Такая передача была обжалована Сажневой Н. В. в Деснянский районный суд г. Киева, который 21.09.2016 вынес отрицательное для Банка определение.

На основании вышеуказанного определения произошла незаконная передача исполнительного производства из Днепропетровска обратно в Киев, несмотря на то что определение Банком обжаловано в апелляционном порядке, о чем 27.10.2016 г. в Отдел г. Киева сдано заявление с приложением определения апелляционного суда г. Киева от 26.10.2016 г. по делу №754/6373/16-ц об открытии апелляционного производства.

Заседание в суде апелляционной инстанции назначено на 09.11.2016 10:00 (судья Украинец Л.Д.).

Кроме того, по состоянию на 03.11.2016 г. действует определение Индустриального районного суда г. Днепропетровска от 21.03.2016 г. по делу №202/1828/16-ц о запрете государственной исполнительной службе и её правоприемникам осуществлять какое — либо взыскание в отношении ПриватБанка.

Все исполнительные действия государственного исполнителя Отдела принудительного исполнения решений Главного тер управления в г. Киеве обжалованы Банком в судебном порядке в Днепропетровский окружной административный суд, открыты производство, назначены судебные заседания.