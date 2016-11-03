ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на текущий год

Один из ключевых кредиторов Украины и крупнейший кредитор частного сектора украинской экономики Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2016 году до 1,5% с 2%, но подтвердил прогноз роста в 2017 году на уровне 2%.

Об этом говорится в отчете банка по странам Восточной и Центральной Европы.

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По мнению финансистов ЕБРР, геополитические риски остаются чувствительными для Украины, однако страна выходит из рецессии и возвращается к экономическому росту после 16 месяцев падения экономики.

"Вместе с тем, темпы восстановления экономики были несколько замедлены политическим кризисом начала года, - говорится в отчете ЕБРР. - Мы снижаем прогноз роста по итогам 2016 года до 1,5%, но оставляем в силе показатель роста в 2017 году на уровне 2%".

ЕБРР работает в Украине с 1992 года. За это время общий объем кредитов превысил 12 миллиардов евро в рамках 368 проектов. Это примерно четверть от общего объема прямых иностранных инвестиций, полученных Украиной от частных инвесторов за все время независимости.