СМИ: Главой Госгеонадр может стать фигурант уголовных дел и коррупционер времен Януковича (документ)

Нацгосслужба Украины на своем сайте опубликовала результаты конкурса на замещение вакантных должностей государственной службы категории «А» – первого заместителя и заместителя Председателя Государственной службы геологии и недр Украины, пишет "Капитал".

Ведомство контролирует раздачу лицензий и разрешений на добычу полезных ископаемых из недр и остается одним из самых коррупционогенных сфер госуправления.

Победителем на вакантную должность первого заместителя Председателя Государственной службы геологии и недр Украины стал Николай Фощий.

Как сообщает Укррудрпром, из-за нового руководителя на Нацгосслужбу сразу же обрушился шквал критики. Журналисты напомнили, что Николай Фощий работал генеральным директором государственного предприятия «Південукргеологія» и был уволен в 2016 году после проведения аудита, который выявил нерациональное использование государственных средств, многомиллионную задолженность по заработной плате перед работниками, доведение госпредприятия до банкротства и нарушение антикоррупционных законов.

Согласно методическим рекомендациям Минэкономики Украины, предприятие было отнесено к «состоянию критической неплатежеспособности». Общая сумма задолженности достигла 17,6 млн грн из которых 10,2 млн грн составили долги по зарплате и 7,3 млн грн – долги по налогам. Среди причин доведения госпредприятия до банкротства было указано сокрытие документации по задолженности и игнорировании комиссии для рассмотрения причин, спровоцировавших проблемы.

При этом основной долг и крупнейшие растраты были сформированы в период совместной работы Фощия с одиозным беглым политиком Эдуардом Ставицким (Натаном Розенбергом по новому израильскому паспорту), который тогда занимал должность главы Госгеонадр. Таким образом, Николай Фощий попадает под прямое действие законодательства о люстрации чиновников времен Януковича. В то же время, как сообщает издание, кроме неэффективного менеджмента и сотрудничества со Ставицким, против Фощия еще открыто два уголовных дела.

В частности, в Шевченковском УП ГПНП в г. Киеве находится уголовное производство №12015100100006725 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 УК Украины. Речь идет об обвинениях, связанных со служебным подлогом – подделкой документов, что привело к тяжелым последствиям. За это нарушение предполагается лишение свободы от двух до пяти лет и запрет занимать определенные должности.

Также Жовтневим ВП ДВП ГУПН в Днепропетровской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве №120160406500011716 от 21.04.2016 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.175 УК Украины. А это безосновательная невыплата заработной платы, содеянная преднамеренно.

Еще в этом году Общественный совет при Государственной службе геологии и недр Украины в обращении премьер-министру Украины, министру экологии, главам фракций политических партий «Народный Форнт» и «Блок Петра Порошенко», а также Национального антикоррупционного бюро Украины указал на нарушения Николаем Фощием ст.9 Закона Украины «О противодействии и предотвращении коррупции», поскольку будучи руководителем государственного предприятия он назначил своим заместителем собственного сына. Это прямо запрещено законодательством Украины.

По количеству и тяжести нарушений, Николай Фощий не мог быть допущен к конкурсу на государственную должность.

По словам главы Всеукраинской общественной организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией» Александра Бакуменко, цель открытых конкурсов – это замещение вакантных государственных должностей не только профессионально компетентными людьми, но и не причастных к коррупционным схемам. «Мы возмущены таким выбором Нацгосслужбы, так как это дискредитирует саму идею открытых конкурсов и приход во власть новых лиц. Именно Нацгосслужба сегодня формирует репутационный имидж украинской политики и не должна идти на компромиссы. Для нас остаются непонятными мотивы и критерии оценки победителей, а также игнорирование расследований антикоррупционных и люстрационных организаций», – говорит Бакуменко.

Не менее категоричен и исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах, который раскритиковал конкурс на замещение руководящих должностей в Госгеонедра Украины на своей странице в сети Facebook.

«Хотя полноценного руководителя службы нет уже два года (!), заместителей в команду решили подобрать заблаговременно. Кандидаты, которые проработали в системе годами, вдруг решили стать на путь европейских реформ и все изменить к лучшему. Четких и по делу ответов на вопросы избирательной комиссии было критически мало, особенно относительно первоочередных задач. Даже много очевидных вещей часто звучали неубедительно. Одним словом, мерзкая печаль. Кроме того, поразила избирательность вопросов к одному из победителей, которые касались исключительно его карьерного пути, профессиональных достижений и целей – хотя ставлю лайк за проявленное любопытство к нескольким уголовным производствам против него», – пишет Опимах. Поэтому глава Ассоциации газодобывающих компаний вообще ставит под сомнение потребность в таких конкурсах, ведь они себя дискредитировали. «Какова их цель и какая с них польза, когда, похоже, просто происходит номер. Хотите эффективных изменений – ищите профессиональных людей с репутацией и свежим взглядом, которые будут по-настоящему мотивированы на реальные реформы в нашей стране», - убеждает Опимах.

В сети выложили видео конкурсной комиссии с Николаем Фощием, где он оправдывается за содеянные нарушения перед конкурсной комиссией. СМИ предполагают, что покровительствует назначению Николая Фощия нынешний министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, который не нашел общий язык с и.о. руководителя Госгеонедр Николаем Бояркиным.

Как отмечает издание, журналисты уже обратились с запросами в Министерство экологии и природных ресурсов Украины, Национальную полицию Украины, Государственную фискальную службы, Департамент по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины, Национальное антикоррупционное бюро и другие ведомства с вопросами о том, как Николай Фощий мог пройти конкурс в Госгеонадра, правомерности рассмотрения его кандидатуры, проходжения люстрационной комиссии и другие.