Гривня на межбанке "уступила" доллару 6 копеек

В четверг, 3 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,59/25,61 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3550/28,3730 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4010/0,4020 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,5948 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 516 сделок на сумму 266,4 миллиона долларов.