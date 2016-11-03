"Десятки миллионов и ни копейки налогов": глава Николаевской ОГА Савченко продал "золотой" гектар - юрист

Об этом на своей странице в Facebook написал юрист Клим Браткивский.

"Я вам скажу, что это реально"золотой" гектар. Все очень просто, в 2010 году он бесплатно получил 2 га, один из которых в том же 2010 году, внимание, задержите дыхание, продал одной компании за 96 503 763,00 грн. - Это в то время примерно $12 000 000 или $1200 за 1 кв.м. И главное, Савченко Алексей Юрьевич не заплатил ни копейки налогов с полученных 96 503 763 грн", - написал юрист, ссылаясь на е-декларацию Савченко.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что победитель конкурса на должность председателя Николаевской областной госадминистрации, народный депутат Алексей Савченко выполнил конкурсное задание быстрее других конкурсантов, но допустил многочисленные ошибки.

Журналисты получили доступ к документам презентации и результатов тестовой работы Савченко и кандидатов, которые с ним соревновались.