Нацбанк ослабил официальную гривню до 25,59 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2559,4826 (3 ноября – 2555,8676)

100 EUR – 2831,8115 (3 ноября – 2835,7351)

10 RUR – 4,0304 (3 ноября – 4,0303)

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Как сообщал УНИАН, 3 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,59/25,61 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3550/28,3730 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4010/0,4020 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,5948 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 516 сделок на сумму 266,4 миллиона долларов.