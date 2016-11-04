МВФ одобрил реструктуризацию долгов ТКЭ и ЖКХ за энергоносители, - Андриевский

Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщил народный депутат от БПП, первый заместитель председателя комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Андриевский.

«Это действительно очень важный законопроект. Он во многом повторяет законопроект №2706, который был проголосован, но заветирован президентом по требованию международных финансовых организаций. Здесь есть целый ряд новаций. И самое главное, что этот законопроект принципиально согласован с Международным валютным фондом. Он не возражает против таких мер. За законопроект проголосовали все фракции, кроме «Батькивщины». Я уверен, что нам удастся убедить и президента, что законопроект нужно подписывать», - заявил нардеп.

Андриевский добавил, что перед подачей законопроекта №5273 правительство провело большую работу – согласовало документ с Минфином, «Нафтогазом» и международными финансовыми организациями. В ближайшие дни он должен быть поставлен на голосование во втором чтении.

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«Законопроект направлен на оздоровление отрасли, в первую очередь, теплокоммунэнерго и предприятий, которые предоставляют централизованное водоснабжение и водоотвод – это водоканалы. Предполагается реструктуризация долгов на 5 лет. После выплаты основного тела долга – списание штрафов и пени, которые фактически загоняют отрасль в безвыходную ситуацию. Что-то подобное было сделано в 2006-2008 годах по облэнерго, и сегодня эти предприятия более ли менее здоровы. Поэтому получается ситуация, что, приняв этот закон, мы сможем ситуацию в отрасли серьезно нормализовать за счет этих взаимных зачетов», - подчеркнул парламентарий.

По его словам, законопроект также предполагает механизмы, которые оздоровят взаимоотношения между «Нафтогазом» и предприятиями ЖКХ, и позволят избежать повторения возникшей ситуации в будущем.

«Это радикальная мера, которая дает возможность списать все эти финансовые перегибы, которые возникли в результате несвоевременной оплаты со стороны государства, неучета в разнице в тарифах в бюджетах местных советов. Кроме того, по закону невозможно устанавливать тарифы ниже себестоимости. Соответственно, пеней и задолженностей возникать не будет. Отношения в отрасли должны выйти на финансовый здоровый уровень», - резюмировал Дмитрий Андриевский.

Как сообщалось, правительственный законопроект №5273 «О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители» 20 октября прошел первое чтение в парламенте и был направлен на доработку в комитеты.

Ранее, член парламентского комитета по ТЭК Лев Пидлисецкий заявил, что задолженность предприятий теплокоммунэнерго перед НАК «Нафтогаз Украины» возникла из-за дискриминационной государственной политики.