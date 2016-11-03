Подготовленный ко второму чтению проект госбюджета является честным и просчитанным - Гройсман

Проект государственного бюджета на 2017 год, подготовленный правительством ко второму чтению в парламенте, является честным и просчитанным, сообщил в ходе внеочередного заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он сообщил, что ключевые статьи - о повышении зарплат учителям и врачам, а также макропоказатели бюджета в части роста экономики на 3% - сохранены.

"Однако люди должны ощутить этот рост", - отметил глава правительства.

"Однако люди должны ощутить этот рост, этот рост должен реально отразиться на реальных доходах - отметил глава правительства. - Бюджет, который сейчас подготовлен ко второму чтению, это бюджет, который сбалансированный и реальный".

Читайте такжеГройсман назвал 2017 "годом прорыва" в возрождении экономики Украины

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил проект госбюджета на 2017 год 15 сентября на внеочередном заседании. Во время его презентации премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что подготовленный бюджет является бюджетом экономического развития. Документ предполагает доходы в сумме 706,269 миллиарда гривень, расходы – 775,265 миллиарда гривень и предельный объем дефицита на уровне 77,547 миллиарда гривень.

Макропоказатели проекта бюджета были утверждены в июне текущего года. Они предусматривают рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга 66,8% ВВП и курс гривни на уровне 27,2 гривни за 1 доллар.

В конце сентября Верховная Рада приняла бюджет к рассмотрению и 20 октября приняла бюджет в первом чтении. Одновременно парламентарии подготовили и подали в правительство 1165 поправок к бюджету на общую сумму более 960 миллиардов гривень, однако большинство поправок были отклонены из-за несбалансированности расходов и доходов.