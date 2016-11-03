Кабмин утвердил проект госбюджета на 2017 год с повышенной "минималкой"
21:23, 03 ноября 2016Финансы
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Кабинет министров Украины утвердил и передал на второе чтение в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2017 год без изменения макропоказателей. Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания правительства.
Ключевым изменением в проекте госбюджета является повышение уровня минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 грн / УНИАН
Макропоказатели проекта бюджета были утверждены в июне текущего года. Они предусматривают рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга 66,8% ВВП и курс гривни на уровне 27,2 грн за 1 доллар.
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Ключевым изменением в проекте госбюджета является повышение уровня минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 грн.
Одновременно Кабмин утвердил ряд сопутствующих законопроектов и также направил их на рассмотрение в парламент.
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