Кабмин утвердил проект госбюджета на 2017 год с повышенной "минималкой"

Макропоказатели проекта бюджета были утверждены в июне текущего года. Они предусматривают рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга 66,8% ВВП и курс гривни на уровне 27,2 грн за 1 доллар.

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Ключевым изменением в проекте госбюджета является повышение уровня минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 грн.

Одновременно Кабмин утвердил ряд сопутствующих законопроектов и также направил их на рассмотрение в парламент.