Увеличение "минималки" привлечет в бюджет еще 38 миллиардов - министр соцполитики

Увеличение минимальной заработной платы повлечет дополнительное привлечение в государственный бюджет - за счет детенизации, экономического роста и справедливого распределения бюджетных ресурсов - порядка 38 миллиардов гривень, сообщил журналистам министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Все просчитывалось не абстрактно, а исходя из логики ситуации в стране, - сказал министр. - Порядка 38 миллиардов гривень дополнительно будет привлечено в бюджет… и такая же сумма пойдет на выплаты", - отметил чиновник.

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Как сообщал УНИАН, Кабмин на своем заседании 26 октября в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год предложил в следующем году в два раза увеличить показатель минимальной зарплаты – до 3200 гривень вместо 1600 гривень.

Таким образом, правительство намерено уравнять показатели минимальной зарплаты с фактическим, а не нормативным прожиточным минимумом.

По расчетам Кабмина, минимальную заработную плату в Украине получают примерно 3,7 миллиона человек.