Повышение минимальной зарплаты не приведет к "уравниловке" - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время внеочередного заседания правительства по рассмотрению проекта Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год", сообщает пресс-служба правительства.

"Никакой "уравниловки" не будет", - заявил премьер-министр.

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Владимир Гройсман отметил, что подобная информация распространяется антигосударственными политическими силами, которые пытаются убедить общество, что повышение минимальной заработной платы не произойдет и является невозможным.

Премьер-министр подчеркнул, что повышение минимальной заработной платы является реальным.

"С 1 января в Украине каждый работающий гражданин будет получать не менее 3200 грн. Это реальность", - подчеркнул он.

Повышение минимальной заработной платы до 3200 грн является реальным шагом в борьбе с бедностью, подчеркнул глава правительства.

По его словам, средства на такое повышение есть в реальной экономике и не нуждается в дополнительной эмиссии денег.

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Правительство также отвяжет от показателя минимальной заработной платы любой рост заработных плат для чиновников, судей или прокуроров, отметил премьер-министр.

"Мы обеспечим абсолютную социальную справедливость", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил и передал на второе чтение в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2017 год без изменения макропоказателей.

Ключевым изменением в проекте госбюджета является повышение уровня минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 грн.