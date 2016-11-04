Экономика Украины в третьем квартале выросла на 1,6% - Нацбанк

По оценкам Национального банка Украины, рост валового внутреннего продукта в третьем квартале текущего года в годовом выражении, по сравнению с третьим кварталом 2015 года, составил 1,6%.

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Об этом говорится в инфляционном отчете за октябрь, опубликованном на сайте регулятора.

НБУ напомнил, что прогнозирует экономический рост в 2016 году на уровне 1,1%, при этом регулятор ухудшил прогноз роста ВВП в среднесрочной перспективе: в 2017 году - до 2,5% с 3%, в 2018 году - до 3,5% с 4%.

«Корректировка прогноза обусловлена преимущественно увеличением отрицательного вклада чистого экспорта. Одновременно прогнозируется относительно высокий уровень внутреннего спроса», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, изменения среднесрочного прогноза связаны с худшей внешней конъюнктурой для украинских экспортеров по сравнению с предположениями предыдущего прогноза вследствие существенного падения цен на зерновые и масличные культуры.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины во втором квартале 2016 года в годовом выражении, по сравнению со вторым кварталом 2015 года, вырос на 1,4%, по сравнению с предыдущим, первым кварталом 2016 года, с учетом сезонного фактора – на 0,6%. Номинальный ВВП по итогам второго квартала составил 531,8 млрд грн, а в расчете на одного человека – 12,453 тыс. грн.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины на 2017 год на уровне 2,5% при инфляции год к году в 8,5%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1% при инфляции до 19%.