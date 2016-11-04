В Кабмине обещают рост окладов бюджетников на 50%

Оклады бюджетных работников в 2017 году вырастут в среднем на 50% из-за инициированного правительством повышения минимальной зарплаты вдвое – до 3200 грн, сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время Часа правительства в Верховной Раде.

Читайте такжеУвеличение "минималки" привлечет в бюджет еще 38 миллиардов - министр соцполитики

«Вырастут оклады работников бюджетной сферы. В среднем рост составит 50%», - сказал Рева.

Он отметил, что уровень оплаты труда бюджетников будет зависеть от квалификации и сложности работ. Так, зарплата участкового терапевта высшей категории отнесена к 13 разряду единой тарифной сетки будет составлять от 4940 грн до 8475 грн с учетом надбавок. Фельдшер высшей категории по 10 тарифному разряду получит от 3960 грн до 4230 грн.

Читайте такжеПовышение минимальной зарплаты не приведет к "уравниловке" - Гройсман

Также Рева сообщил, что тарифные разряды учителей были повышены на две позиции. «Таким образом, уровень роста оплаты их труда будет дополнительно учитывать повышение с 1 января 2017 года этого показателя», - сказал Рева. По его словам, зарплата учителя высшей категории, которого отнесут теперь не к 12, а к 14 разряду, с 1 января составит от 5266 грн до 6841 грн. Учителя без категории – от 3960 грн до 4853 грн. «То есть зарплата будет в 1,5-2 раза выше, чем у тех, кто получает минимальную зарплату», - сказал Рева.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил и передал на второе чтение в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2017 год без изменения макропоказателей. Ключевым изменением в проекте госбюджета является повышение уровня минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 грн.

Также с 1335 грн до 1600 грн будет повышен оклад для первого тарифного разряда, что приведет к повышению зарплат работников бюджетной сферы и тех предприятий, на которых используется тарифная сетка.