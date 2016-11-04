За год Крым выкачивает около $10 миллиардов из казны России – Forbes

Об этом пишут вице-президент Американского совета по внешней политике Илан Берман и научный сотрудник этого совета Аманда Азинера в статье для Forbes, пишет ONLINE.UA.

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"Новое территориальное приобретение России также выкачивает средства из кремлевской казны. Крымский полуостров, который Москва в 2014 году аннексировала у Украины после срежиссированного "референдума", может обходиться российскому правительству в суму около $10 млрд дополнительных расходов в год из-за обещания Кремля модернизировать инфраструктуру и социальные услуги региона", — говорится в статье.

Так, как отмечается, для других регионов средств катастрофически не хватает.

"Это, в свою очередь, оставляет мало средств для крайне необходимых инвестиций в других регионах России и вызывает широкое недовольство среди рядовых граждан", — добавили авторы статьи.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.