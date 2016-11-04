Прожиточный минимум в Украине вдвое ниже его реального размера – министр соцполитики

Законодательно установленный прожиточный минимум в Украине в два раза ниже его реального размера, сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время Часа правительства в Верховной Раде.

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«Если у нас в январе 2014 года утвержденный законодательно прожиточный минимум отличался от фактического лишь на 11,5%, то сейчас соотношение приблизительно 50 на 50», - сказал Рева.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил и передал на второе чтение в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2017 год без изменения макропоказателей.

Ключевым изменением в проекте госбюджета является повышение уровня минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 грн.

Таким образом правительство намерено уравнять показатели минимальной зарплаты с фактическим, а не нормативным прожиточным минимумом.

По расчетам Министерства социальной политики, в текущем году реальный прожиточный минимум должен составлять около 2800 грн, а в 2017 году – 3200 грн.